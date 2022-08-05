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Сумський митрополит УПЦ МП попросив вибачення у патріарха Кирила

Надія Клочко
glavcom.ua
Сумський митрополит УПЦ МП попросив вибачення у патріарха Кирила
Лист митрополита Сумського датований 5 березня
фото: sts.sumy.ua

Сумський митрополит написав «чолобитну» очільнику російської церкви

Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (УПЦ МП) на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну видав розпорядження, згідно з яким має бути припинено традиційне поминання патріарха московського на всіх богослужіннях у всіх храмах єпархії. Однак згодом священнослужитель «передумав» і попросив вибачення у патріарха російської церкви. Копію листа з вибаченнями на адресу патріарха Російської православної церкви Кирила оприлюднив на своїй сторінці у Facebook митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

У своєму зверненні, датованому 5 березня, сумський митрополит звертається до Кирила «зі словами покаяння». Своє рішення про припинення поминання патріарха московського під час богослужінь митрополит пояснив «сильним стресом і душевним хвилюванням» через активні бойові дії на території його єпархії.

Митрополит Євлогій запевнив московського патріарха, що відмова згадувати його під час богослужінь була «тимчасовим вимушеним заходом», щоб не допустити «падіння в розкол» духовенства та прихожан Сумської єпархії.

«Як тільки налагодиться мирне життя, ми знову повернемося до поминання Вашої Святості», – заявив сумський митрополит.

Сумський митрополит УПЦ МП попросив вибачення у патріарха Кирила фото 1

Також митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ оприлюднив копію документа, у якому московський патріарх доручає з'ясувати, чи поминає його у богослужіннях митрополит Сумський. Документ датований 19 квітня. 

Сумський митрополит УПЦ МП попросив вибачення у патріарха Кирила фото 2

«Дивні діла Твої, Господи, а попівські, ще дивніші! Самостійна…. Незалежна… та що відмежувалася», – з іронією прокоментував оприлюднені документи Драбинко. 

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення російських військ в України низка єпархій УПЦ МП припинили поминання патріарха Кирила на своїх богослужіннях. Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».

Собор УПЦ МП 27 травня висловив незгоду з позицією патріарха московського Кирила щодо війни в Україні та ухвалив необхідні рішення та зміни до Статуту УПЦ, що свідчать про повну незалежність церкви.

Водночас в ухвалі Собору наголошується, що для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно «припинити захоплення храмів та примусові переклади парафій УПЦ, усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у Статуті ПЦУ, є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам та можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління УПЦ, а також вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для УПЦ, як і для більшості помісних православних церков, цілком очевидно, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадковості її єпископів.

Учасники Собору також звернулися до влади України та Росії з проханням продовжувати переговорний процес та пошук «сильного та розумного слова, яке змогло б зупинити кровопролиття».

5 липня представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели зустріч на території Софії Київської, за підсумками якої оприлюднили спільну декларацію. 

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Теги: церква православна церква Українська православна церква Російська православна церква в Україні росія війна Сумщина

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