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Окупанти гатили з артилерії: на Сумщині за добу зафіксували 62 «прильоти»

Альона Боженко
Сьогодні, 00:23 glavcom.ua
Окупанти гатили з артилерії: на Сумщині за добу зафіксували 62 «прильоти»
Рашисти обстріляли три громади на Сумщині
фото: Дмитро Живицький

Росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад

Протягом доби російські загарбники вчинили обстріли трьох прикордонних громад Сумської області. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні за день росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад області. Всього зафіксовано 62 прильоти», – написав він.

Після 16:00 артилерійського та мінометного обстрілів зазнали населені пункти Есманьської громади. Продовжився артобстріл і після 18:00. Хотінська громада: мінометний обстріл після 20-ї години − 10 «прильотів».

По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів, близько 20.00, теж 10 «прильотів».

«На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань. Дякую нашим захисникам», − додав Живицький.

Нагадаємо, напередодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад Сумської області.

Перед цим, 28 липня, росіяни обстріляли з мінометів дві громади поблизу кордону у Сумській області. Зафіксовано понад 80 влучань. 

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Теги: окупанти війна в Україні війна обстріл Сумщина

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