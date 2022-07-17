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    Події в Україні

    Рашисти зміцнюють оборонні позиції на півдні України, – британська розвідка

    Російські сили в Мелітополі посилюють заходи безпеки - Рашисти зміцнюють оборонні позиції на півдні України, – британська розвідка
    Російські сили в Мелітополі посилюють заходи безпеки
    фото з відкритих джерел

    За інформацією Міноборони Великої Британії, Росія зміцнює свої оборонні позиції в окупованих районах півдня України

    Російські загарбники зміцнюють оборонні позиції на окупованій частині півдня України в очікуванні ймовірного наступу українських сил. Про це повідомляється в Twitter Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

    «Росія зміцнює свої оборонні позиції в окупованих районах півдня України. Це включає переміщення особового складу, техніки та польових захисних споруд між Маріуполем і Запоріжжям, і в Херсоні», – повідомляє розвідка.

    Також російські сили в Мелітополі посилюють заходи безпеки.

    «Українські сили чинять тиск на російський оборонний рубіж в Херсонській області протягом понад місяць та останні політичні заяви Зеленського і віцепрем'єр-міністра попередили про майбутні наступальні операції, щоб витіснити Росію з районів, які зараз вона контролює», – йдеться в повідомленні.

    Крім цього, сказано, що російські оборонні маневри, імовірно, є відповіддю на очікуваний наступ українських сил і на вимоги міністра оборони РФ Сергія Шойгу після нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки українців, які здійснюються проти командних пунктів і логістичних ланцюжків.

    Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, готується анексувати всю Харківську область – він вже дав відповідний наказ своїм бойовикам.

    Водночас видання The New York Times пише, що у Кремлі сигналізують про перехід до агресивнішої фази війни проти України. Там відзначають, що знаком того, що росіяни завершують так звану оперативну паузу у вторгненні в Україну, є те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав своїм силам активізувати атаки «на всіх оперативних дільницях» війни.

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    Теги: розвідка росія окупанти Донбас міністр Міноборони війна Сергій Шойгу Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти зміцнюють оборонні позиції на півдні України, – британська розвідка