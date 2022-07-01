Окупанти «анонсували» нові удари по Одесі

Росіяни, посилаючись на «достовірну інформацію», повідомляють про провокації, які нібито готується влаштувати Україна

Міністерство оборони Російської Федерації «анонсувало» нові удари по Одесі. Таку заяву опублікувало Міноборони РФ.

Росіяни, посилаючись на «достовірну інформацію», повідомляють про провокації, які нібито готується влаштувати Україна. Проте вже відомо, що після подібних заяв окупанти завдають ударів по українських містах, намагаючись звинуватити в цьому наших військових.

В оборонному відомсті країни-агресорки цинічно заявляють, що Україна «планує» інсценування удару по одному із цивільних об'єтів. Для цього нібито Одеська ОВА «звезла» масовку, яка виступить у ролі загиблих та постраждалих.

«За задумом військової адміністрації Одеської області при вогневому впливі з боку підрозділів Збройних Сил Росії за місцями дислокації українських збройних формувань планується провести інсценування ураження одного із соціальних об'єктів, де заздалегідь підготовлено «масовку» (до 30 осіб) з числа антиросійських активістів, які виступають у ролі загиблих та постраждалих», – видумали у Росії.

Подібні заяви виглядають абсурдно, однак для РФ такі фейки вже стали нормою.

Зазначимо, подібними фейками країна-агресор може «анонсувати» удари, які сама ж буде завдавати.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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