Армія Росії – орда, яка прийшла в Україну вбивати, руйнувати та грабувати

Росія давно вже не федеративна республіка, це держава гопника, це держава-гопник

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По выжженой равнине, за метром метр...

Идут по Украине солдаты группы Zентр.

Российская армия – это тупое, жалкое, вороватое племя – Орда, пришедшая в Украину убивать, разрушать и грабить! Бросающее трупы своих убитых соратников на съедение собакам, но тащащее домой ворованные унитазы и электромясорубки. Вторая армия мира, состоящая из мародеров, насильников, убийц и наемников, показала свое настоящее лицо.

Россия давно уже не федеративная республика, это государство гопника, это государство-гопник. Разве можно назвать подобное раковое образование Империей? И в каком бреду можно назвать украинцев и россиян одним народом?

Если 75% населения 140-миллионой страны поддерживает эту войну, поддерживает плешивого убийцу на троне, одобряют то, что творит русская армия в соседнем государстве, значит, россияне смертельно больны и место им за железным занавесом, в клетке, а не в цивилизованном мире.

У евреев, переживших Холокост, есть Черная книга – в нее записаны преступления и имена преступников, уничтожавших еврейский народ. Чтобы никогда и ничего не забыть.

Украина должна написать свою Черную книгу, чтобы поименно знать тех, кто творил преступления на нашей земле, тех кто придумал эту войну, тех, кто организовал ее, тех кто убивал, грабил, насиловал и мародерил.

И потом найти каждого, как евреи нашли Эйхмана, как нашли тех, кто убивал в Мюнхене... Найти и ...денацифицировать. Окончательно денацифицировать и демилитаризировать. Чтобы убийцы, насильники и мародеры с*ались от страха каждый вечер, когда надо в сумерках дойти до дома. От каждого стука в дверь.

Собственно все.

Теперь можно про слезу ребенка.

И про то, читал ли Гитлер Генриха Гейне. И каких поэтов любил Гиммлер?

У одного убитого в Украине россиянина в вещах нашли томик Булгакова. Он читал Михаила Афанасьевича между ратными подвигами.

Это вранье, что литература несет разумное, доброе, вечное.

Ничего она не несет, если внутри у тебя пустота.

Это я вам как писатель говорю.

Ничего.

Джерело: блог Яна Валетова

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