Рашисти знову вночі тероризували Запоріжжя (фото)

На території одного з агропідприємств виникла пожежа

Російські терористи вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю.

«Що ж, тварини вдарили по тваринах . Проте, на щастя, люди не постраждали», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Запорізької області виявлено місце незаконного утримання росіянами полонених українських захисників та мирних жителів.

До слова, триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках