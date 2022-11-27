Рашисти знову вночі тероризували Запоріжжя (фото)
На території одного з агропідприємств виникла пожежа
Російські терористи вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.
«Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю.
«Що ж, тварини вдарили по тваринах . Проте, на щастя, люди не постраждали», – додав голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Запорізької області виявлено місце незаконного утримання росіянами полонених українських захисників та мирних жителів.
До слова, триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках
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