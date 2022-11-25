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На Запоріжжі «демілітаризувався» склад ворожих боєприпасів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Запоріжжі «демілітаризувався» склад ворожих боєприпасів
Після вибухів окупанти почали обшукувати кожний будинок у Мелітополі
фото ілюстративне

Вороже озброєння детонувало протягом декількох годин

У селі Михайлівка Запорізької області підірвали ворожий склад боєприпасів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Сьогодні вранці було підірвано ворожий склад боєприпасів у селищі Михайлівка Запорізької області. Вороже озброєння детонувало протягом декількох годин», – сказав Федоров.

Зазначається, що після вибухів окупанти почали обшукувати кожний будинок, забирали масово людей в полон.

«Не лише тих, в кого українська символіка, а і навіть за зелене вбрання. Вони вважали, що це мілітарі і військовий одяг», – додав мер.

Раніше Федоров розповідав, що російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області масово беруть цивільних у полон і катують їх.

20 листопада ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому на Запоріжжі ворогу точно було не весело – зафіксовано три потужні вибухи. За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств. В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.

До слова, у Мелітополі окупанти живуть у цивільних приміщеннях і розміщують техніку в житлових районах.

Теги: Україна окупанти росія війна Мелітополь Запоріжжя

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