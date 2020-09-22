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    Суспільство

    Мінцифри випустив серіал, де простою мовою пояснюється все про місцеві вибори-2020

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    У серіалі можна дізнатися, як знайти інформацію про кандидатів, як перевірити свою наявність у списках та чого не слід робити під час голосування - Мінцифри випустив серіал, де простою мовою пояснюється все про місцеві вибори-2020
    У серіалі можна дізнатися, як знайти інформацію про кандидатів, як перевірити свою наявність у списках та чого не слід робити під час голосування

    Серіал має 10 серій і вже доступний в інтернеті

    Міністерство цифрової трансформації до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, запустило освітній серіал «Виборець». Серіал має 10 серій і вже доступний на платформі Дія.Цифрова освіта.

    Презентація серіалу відбулась 22 вересня, повідомляє Укрінформ.

    «Вже 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори, будемо обирати міських голів, депутатів міських та районних рад. Але як обрати, коли губишся в правилах, партійних списках та бюлетенях? А це навіть неповний перелік того, з чим має зіштовхнутися виборець в процесі свого волевиявлення. Щоб голосування та підготовка до нього не були стресом, а врешті стали зрозумілою процедурою ми - Міністерство цифрової трансформації та наші партнери ГО «Центр сприяння реформам» підготували освітній серіал «Виборець», – зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації серіалу.

    Вона розповіла, що в рамках курсу для виборців простою мовою пояснюють все, що потрібно знати про місцеві вибори-2020: нові правила, як дізнатися інформацію про кандидатів, як перевірити свою наявність у списках та чого не слід робити під час голосування.

    Як повідомлялося, «Дія. Цифрова Освіта» – безкоштовна національна онлайн-платформа для підвищення цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено близько 20 освітніх серіалів у різних сферах.

    Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

    вибори освіта серіал
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