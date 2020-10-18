Netflix назвав найпопулярніший новий серіал року



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Головну роль у серіалі «Сестра Ретчед» виконала актриса Сара Полсон

За перші 28 днів 48 мільйонів користувачів «записалися на прийом до «Сестри Ретчед»

Компанія Netflix назвала найпопулярніший на платформі новий серіал 2020 року – ним став проєкт «Сестра Ретчед».

Про це сервіс повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Згідно із заявою компанії, за перші 28 днів 48 мільйонів користувачів «записалися на прийом до «Сестри Ретчед». Це зробило його найчастіше переглянутим стартовим сезоном поточного року на платформі.

Прем'єра серіалу «Сестра Ретчед» відбулася 18 вересня. Він є приквелом фільму Мілоша Формана «Пролітаючи над гніздом зозулі» за романом Кена Кізі. Головну роль у проєкті виконала актриса Сара Полсон. Серіал відразу був продовжений на другий сезон.

Раніше українські студії озвучування офіційно стали партнерами американської стримінгової компанії Netflix.

Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.

Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.

Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

Також Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.