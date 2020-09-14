Як і куди витрачаються кошти з Covid-фонду



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У коронавірусному фонді було 66 млрд грн

Чотири міністерства загалом отримали у своє розпорядження близько 13,5 млрд грн із Covid-фонду

Усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби.

Як іде процес освоєння коштів, що мали б рятувати країну від пандемії, дослідили експерти StateWatch.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Міністерство економіки отримало з фонду 7,9 млрд грн. В обґрунтуванні потреби у цих коштах, міністерство зазначило, що гроші необхідні для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Згідно з отриманою від міністерства інформацією, гроші з Covid-фонду розійшлись по трьох напрямках діяльності Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування:

на виплати по частковому безробіттю: з 3,723 млрд грн, які отримав фонд соцстраху, на рахунки центрів зайнятості вже перераховано 2,023 млрд грн;

на випадок безробіття на поворотній основі виділені 1,277 млрд грн. були отримані в повному обсязі та спрямовані на виплату допомоги 467662 безробітним особам;

для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю з 2,972 млрд грн фондом було отримано всю суму, однак на даний момент лише 1,577 млрд грн було перераховано на рахунки центрів зайнятості для подальшого їх спрямування на банківські рахунки безробітних осіб.

Отже, з 7,9 мільярдів гривень, що були виділені з Covid-фонду Міністерству економіки, станом на кінець літа до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування потрапило вже 6,2 мільярди гривень. Не використаними на сьогодні залишаються 1,7 мільярди гривень.

Міністерство соціальної політики

Ще одним міністерством, що отримало чималу суму з Covid-фонду, є Міністерство соціальної політики України. Загалом воно отримало близько 4 млрд грн. Виходячи з відповіді на запит, кошти з Covid-фонду Мінсоцполітики отримало на чотири різні напрями:

233 мільйони гривень було отримано як фінансова допомога для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей. Станом на сьогодні всі 233 мільйони були використані;

1,655 млрд гривень було передбачено як допомога на дітей фізичним особам-підприємцям на спрощеній системі оподаткування. З цих грошей станом на сьогодні було використано лише 808 млн грн.;

471 млн грн було передбачено на фінансову допомогу Фонду соціального страхування для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі. Станом на сьогодні цю суму майже не витратили. Лише 14 мільйонів гривень було використано;

1,807 млрд грн було передбачено на фінансову допомогу Фонду соціального страхування для виплат матеріального забезпечення на поворотній основі. З цієї суми станом на сьогодні витрачено 1,295 млрд грн.

Отже, з 4,167 млрд грн, що були передбачені для Міністерства соціальної політики, станом на сьогодні використано ледве більше половини, а саме 2,350 млрд гривень.

Міністерство юстиції

Всього Кабмін виділив Міністерству юстиції України 23,7 млн грн для забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів Covid-19 в установах виконання покарань

Згідно з отриманою інформацією, станом на середину серпня Мінюст всього витратив 5,860 млн грн. Ці гроші пішли на придбання медичного обладнання та засоби індивідуального захисту для медичних працівників в установах виконання покарань.

Отже, з 23 мільйонів гривень, що були передбачені для Міністерства юстиції, станом на кінець літа було використано лише четверть всіх коштів, а саме 5,860 млн грн.

Міністерство розвитку громад та територій

Міністерству розвитку громад та територій виділили 1,6 млрд грн для реалізації проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах. Також поставою Кабміну затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах та розподіл обсягів обласних бюджетів.

Згідно з наданою інформацією, станом на 19 серпня в обласні бюджети для виконання вище перерахованих цілей, було спрямовано 840 мільйонів гривень. Ще половина коштів досі залишається невикористаною.

Отже, чотири міністерства загалом отримали у своє розпорядження близько 13,5 млрд грн. І з цих коштів на сьогоднішній день було витрачено близько 9,5 млрд грн. Ще 4 мільярди так досі і не знайшли свого призначення.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що станом на 4 вересня з фонду боротьби з Covid-19 витрачено 19 млрд грн, це 30% від загального об'єму фонду, який складає 66 млрд грн.