Речниця об’єднаного командування «Південь» повідомила, хто контролює Кінбурнську косу

Загалом на півдні критичних змін на фронті немає

Російські війська станом на 8 січня досі присутні на Кінбурнській косі, звідти ж вони атакують населені пункти на протилежному березі Дніпровсько-Бузького лиману. Завершити операцію з деокупації півострова заважає й погода. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

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«Ситуація (на островах та Кінбурнській косі, – ред.) досить складна. І погода не сприяє легкому завершенню і короткочасності цієї операції. На Кінбурнській косі продовжується присутність ворога, атаки на протилежний берег», – сказала Наталія Гуменюк.

Загалом на півдні критичних змін на фронті немає, зазначила Гуменюк. Станом на 8 січня Сили оборони працюють над знищенням потужностей російських військ у районах за лінією розмежування.

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Кінбурнська коса – піщана коса, розташована за 4,0-7,5 км від міста Очакова Миколаївської області. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

«Ми більше працюємо над винищуванням ворожих потужностей в їхніх, так званих, тилових районах. Хоча, як характеризує командування, глибокого тилу для них вже немає. Для них вже практично всюди на лівому березі є бойова робота. І сюрпризи стаються навіть за спинами», – сказала Наталія Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що на Кінбурнській косі у Миколаївській області продовжуються бойові дії, проте роботу ускладнюють погодні умови.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.