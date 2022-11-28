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Сили оборони повідомили, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили оборони повідомили, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі
фото ілюстративне

Гуменюк закликала дочекатися офіційного зведення Генштабу

На Кінбурнській косі у Миколаївській області продовжуються бойові дії, проте роботу ускладнюють погодні умови. Про це повідомила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Там (на Кірнбурнській косі – «Главком») відбувається те саме, що відбувається по всій Україні – війна. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, в тому числі через специфічні погодні умови: шторми, вітер. Специфічне та саме географічне розташування, та розмови про те, що до зернового коридору слід приєднувати Миколаївську область», – сказала спікерка.

Гуменюк закликала дочекатися офіційного зведення Генштабу.

«Тільки вони можуть повідомити про те, що справді відбувається, і коли справді можна радіти», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.

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Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна

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