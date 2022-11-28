ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі – ISW
Аналітики вважаєють, що росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу і мають намір завадити їм просунутися до материкової частини Херсонщини
Окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначають військові аналітики, вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.
«Найімовірніше, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу і мають намір завадити їм просунутися до материкової частини Херсонської області та захищатися від наступу на території, що безпосередньо оточує з'єднання Коси з материковою частиною області», – йдеться у повідомленні.
В Інституті вивчення війни додали, що рівневі лінії оборони в цьому регіоні забезпечують російські сили кількома резервними позиціями, якщо одна лінія оборони впаде, а решта залишиться.
«Оборона поблизу Коси свідчить про те, що російські війська спантеличені тим, що українські сили можуть закріпитися на Косі або поблизу неї та використовувати її як базу для наступу із заходу», – сказано у звіті ISW.
Ключові висновки:
- Український Генштаб повідомив, що російські офіційні особи готуються до чергової хвилі прихованої мобілізації, яка розпочнеться 10 грудня в РФ та на окупованих територіях України.
- Російські блогери широко критикували Федеральну митну службу РФ за затримки митного оформлення та виключення товарів подвійного призначення, які волонтерські рухи відправляли російським військовим.
- У Генштабі України повідомляли, що російські війська на лінії Сватове-Кремінна ведуть оборонні дії в районі Куп'янська та наступальні дії на захід від Кремінної.
- Російські джерела повідомляли, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватове та Кремінну.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки.
- Російські війська завдали ударів по містах Дніпро, Кривий Ріг і Запоріжжя.
- Російські окупанти продовжували примусово перевозити українських дітей з окупованих територій Луганської області до РФ під виглядом того, що діти потребують спеціального медичного догляду.
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