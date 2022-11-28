ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі – ISW

Аналітики вважаєють, що росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу і мають намір завадити їм просунутися до материкової частини Херсонщини

Окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають військові аналітики, вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.

«Найімовірніше, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу і мають намір завадити їм просунутися до материкової частини Херсонської області та захищатися від наступу на території, що безпосередньо оточує з'єднання Коси з материковою частиною області», – йдеться у повідомленні.

В Інституті вивчення війни додали, що рівневі лінії оборони в цьому регіоні забезпечують російські сили кількома резервними позиціями, якщо одна лінія оборони впаде, а решта залишиться.

«Оборона поблизу Коси свідчить про те, що російські війська спантеличені тим, що українські сили можуть закріпитися на Косі або поблизу неї та використовувати її як базу для наступу із заходу», – сказано у звіті ISW.

Ключові висновки: