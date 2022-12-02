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Депутат-«кіборг» пояснив, чому ЗСУ не треба висаджуватись на Кінбурнській косі

Надія Клочко
glavcom.ua
Депутат-«кіборг» пояснив, чому ЗСУ не треба висаджуватись на Кінбурнській косі
За повідомленнями представників ЗСУ, на Кінбурнській косі продовжуються бойові дії
фото з відкритих джерел

Кінбурнська коса, яка вважається стратегічним плацдармом для обох сторін, залишається наразі «сірою зоною»

Контроль над Кінбурнською косою може стати ключовим для України для повернення контролю над рухом Чорним морем. Однак, з військової точки зору, висаджувати туди солдатів немає сенсу, адже на косі ніде розмістити позиції. Таку думку висловив ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю «Главкому».

Військовий зазначив, що зараз наші сили взяли під контроль перешийок за селом Геройським, і поки цього достатньо для стримування ворога.

«За деякими оцінками, контроль над Кінбурнською косою стане ключовим для України для повернення контролю над рухом Чорним морем. Декілька днів тому на косі не було нікого. Кінбурнська коса навпіл розділена на Миколаївську та Херсонську області. Наші сили оборони неодноразово завдавали туди артилерійські удари і зробили все, аби там не було противника. Причому його нема не тому, що ми його вибили, а тому, що на косі просто нема де стояти. Це – пустеля, по якій машини навіть погано проходять, вона досить вузька, там нема рослинності. Тому висаджувати туди солдат, з військової точки зору, – досить важка історія, яка може погано закінчитись. Зараз наші сили взяли під контроль перешийок за селом Геройським, і поки цього достатньо для стримування ворога», – зазначив він.

Костенко також пояснив, у чому стратегічне значення Кінбурнської коси для України, окрім забезпечення «зернового коридору» з Миколаєва.

«Це, наряду з Очаковом, – вхід у Дніпро-Бузький лиман, потім в Південний Буг та порти Херсона. Але це тільки вхід і не косою єдиною. Навіть якщо ми будемо тримати саму косу і давати можливість нашим кораблям заходити, це їх повністю не убезпечить. От якби ми повністю звільнили територію хоча б до Голої Пристані, то можна було б про щось говорити. А сенсу розглядати Кінбурнську косу як якийсь початковий плацдарм я не бачу. Противник при сучасному озброєнні так само буде контролювати цей коридор», – сказав ветеран АТО.

Кінбурнська косапіщана коса, розташована за 4,0-7,5 км від міста Очакова Миколаївської області. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Нагадаємо, спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк раніше повідомила, що на Кінбурнській косі у Миколаївській області продовжуються бойові дії, проте роботу ускладнюють погодні умови. 

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.

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Теги: Роман Костенко Миколаївщина війна

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