Країни G20 анонсували саміт: подробиці



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Саміт G20 відбудеться в режимі відеоконференції

Головувати на майбутньому саміті буде Саудівська Аравія

Країни «Великої двадцятки» анонсували майбутній саміт, який пройде в онлайн-форматі в 2020 році.

Про це йдеться на сайті G20.

Так, захід пройде 21 і 22 листопада.

Головувати на майбутньому саміті буде Саудівська Аравія.

«Саміт лідерів G20 буде проходити в онлайн-форматі 21-22 листопада під головуванням Його Величності Короля Сальмана Бен Абделя Азіза Аль Сауда», - сказано в заяві.

Відзначається, що зустріч буде присвячена захисту життів людей на тлі пандемії коронавірусу, а також відновленню економічного зростання і боротьби з уразливостями, виявленими під час пандемії.

Крім того, в організації вказали на те, що на підтримку виробництва, поширення і надання доступу до ліків, вакцин і діагностиці було виділено $21 млрд.

Також G20 запустила програму по припиненню виплат боргах для найменш розвинених країн і вклала в захист світової економіки $11 трлн.