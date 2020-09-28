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    У світі

    Країни G20 анонсували саміт: подробиці

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    Саміт G20 відбудеться в режимі відеоконференції - Країни G20 анонсували саміт: подробиці
    Саміт G20 відбудеться в режимі відеоконференції

    Головувати на майбутньому саміті буде Саудівська Аравія

    Країни «Великої двадцятки» анонсували майбутній саміт, який пройде в онлайн-форматі в 2020 році.

    Про це йдеться на сайті G20.

    Так, захід пройде 21 і 22 листопада.

    Головувати на майбутньому саміті буде Саудівська Аравія.

    «Саміт лідерів G20 буде проходити в онлайн-форматі 21-22 листопада під головуванням Його Величності Короля Сальмана Бен Абделя Азіза Аль Сауда», - сказано в заяві.

    Відзначається, що зустріч буде присвячена захисту життів людей на тлі пандемії коронавірусу, а також відновленню економічного зростання і боротьби з уразливостями, виявленими під час пандемії.

    Крім того, в організації вказали на те, що на підтримку виробництва, поширення і надання доступу до ліків, вакцин і діагностиці було виділено $21 млрд.

    Також G20 запустила програму по припиненню виплат боргах для найменш розвинених країн і вклала в захист світової економіки $11 трлн.

    саміт Саудівська Аравія коронавірус
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