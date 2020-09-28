Країни G20 анонсували саміт: подробиці
Головувати на майбутньому саміті буде Саудівська Аравія
Країни «Великої двадцятки» анонсували майбутній саміт, який пройде в онлайн-форматі в 2020 році.
Про це йдеться на сайті G20.
Так, захід пройде 21 і 22 листопада.
Головувати на майбутньому саміті буде Саудівська Аравія.
«Саміт лідерів G20 буде проходити в онлайн-форматі 21-22 листопада під головуванням Його Величності Короля Сальмана Бен Абделя Азіза Аль Сауда», - сказано в заяві.
Відзначається, що зустріч буде присвячена захисту життів людей на тлі пандемії коронавірусу, а також відновленню економічного зростання і боротьби з уразливостями, виявленими під час пандемії.
Крім того, в організації вказали на те, що на підтримку виробництва, поширення і надання доступу до ліків, вакцин і діагностиці було виділено $21 млрд.
Також G20 запустила програму по припиненню виплат боргах для найменш розвинених країн і вклала в захист світової економіки $11 трлн.