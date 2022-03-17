Резніков дав життєво важливу пораду мешканцям ОРДЛО і окупованого Криму

Той, хто не став колаборантом, не має боятися ЗСУ

«Робіть усе, щоб не потрапити на фронт»

Міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook звернувся до мешканців ОРДЛО та Криму з Севастополем.

Він нагадав, що населення цих територій – громадяни України. Тим, хто не став колаборантом і не вчинив злочинів, нічого не загрожує.

«Якщо зараз вас насильно мобілізують до російського війська – робіть усе, щоб не потрапити на фронт. Тікайте, ховайтеся. Якщо ж цього не вдалося уникнути, шукайте спосіб негайно перейти на бік української армії. Ви збережете своє життя. Це – головне. З рештою розберемося потім», – наголосив міністр

Також Резніков звернувся з повідомленням до тих, хто зрадив присязі у 2014 році.

«Ви вчинили злочин проти України, проти українського народу. Ви краще за будь-кого знаєте, що росіяни ставляться до вас як до потенційних зрадників. Тому направляють у найбільш небезпечні точки. Ваше життя для них нічого не вартує. Ви бачите, що Росія цю війну неодмінно програє. Хочете жити – тікайте. Або здавайтеся в полон.

Якщо здастеся у полон разом з технікою, надасте важливу інформацію чи допоможете захопити російських офіцерів – це буде враховано під час притягнення вас до відповідальності як суттєва пом’якшуюча обставина. Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте», – порадив Олексій Резніков.

Нагадаємо, окупанти готують провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.