  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Резніков дав життєво важливу пораду мешканцям ОРДЛО і окупованого Криму

    Той, хто не став колаборантом, не має боятися ЗСУ - Резніков дав життєво важливу пораду мешканцям ОРДЛО і окупованого Криму
    Той, хто не став колаборантом, не має боятися ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    «Робіть усе, щоб не потрапити на фронт»

    Міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook звернувся до мешканців ОРДЛО та Криму з Севастополем.

    Він нагадав, що населення цих територій – громадяни України. Тим, хто не став колаборантом і не вчинив злочинів, нічого не загрожує.

    «Якщо зараз вас насильно мобілізують до російського війська – робіть усе, щоб не потрапити на фронт. Тікайте, ховайтеся. Якщо ж цього не вдалося уникнути, шукайте спосіб негайно перейти на бік української армії. Ви збережете своє життя. Це – головне. З рештою розберемося потім», – наголосив міністр

    Також Резніков звернувся з повідомленням до тих, хто зрадив присязі у 2014 році.

    «Ви вчинили злочин проти України, проти українського народу. Ви краще за будь-кого знаєте, що росіяни ставляться до вас як до потенційних зрадників. Тому направляють у найбільш небезпечні точки. Ваше життя для них нічого не вартує. Ви бачите, що Росія цю війну неодмінно програє. Хочете жити – тікайте. Або здавайтеся в полон.

    Якщо здастеся у полон разом з технікою, надасте важливу інформацію чи допоможете захопити російських офіцерів – це буде враховано під час притягнення вас до відповідальності як суттєва пом’якшуюча обставина. Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте», – порадив Олексій Резніков.

    Нагадаємо, окупанти готують провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.

    Читайте також: Пішов по хліб, а потрапив на війну. Де окупанти беруть новобранців (відео)
    Теги: росія міністр полон ОРДЛО Facebook злочин Олексій Резніков населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Резніков дав життєво важливу пораду мешканцям ОРДЛО і окупованого Криму