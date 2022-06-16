Резніков потролив окупантів: «польські «Краби» з’їдатимуть колони росіян
Глава Міноборони зауважив, що постачання західної техніки, зокрема польських гаубиць «Краб», зменшать втрати української сторони
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що постачання західної техніки, зокрема польських САУ «Краб«, є неоціненною допомогою для Збройних Сил України. Про це повідомляє польське видання Polsat News.
Зараз росіяни зосередили всі свої сили на атаці на Сєвєродонецьк. Вони намагаються психологічно зламати наших захисників і викликати паніку серед цивільного населення.
Глава Міноборони зауважив, що постачання західної техніки, зокрема польських гаубиць «Краб», зменшать втрати української сторони.
«Польські «Краби« почнуть з’їдати колони росіян. Я вдячний польському уряду за це. Це та військова техніка, яку цінують солдати XXI століття», – зазначив він.
Резніков запевнив, що українці не втомилися від війни й надалі готові до боротьби з російськими загарбниками.
«Усі знають історію про Давида і Голіафа. Скільки б там не було росіян. Важливе обладнання та мотивація. У нас чудовий моральний дух. Ми захищаємо свою землю і прагнення до свободи. Вони кидаються сюди, щоб красти наші чайники та пральні машини. Вони дикі варвари, злі на нас, що ми живемо добре, читаємо книжки і ходимо в театри. Маючи в руках сучасну доктрину та зброю, ми неодмінно їх переможемо. «Дайте нам інструменти, і ми виконаємо роботу», – підсумував він.
Довідка. AHS Krab – польська самохідна гаубиця калібру 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри. Шасі установки – від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin.
Зарядження напівавтоматичне, детонатори ракет налаштовані електронно. Кут вогню по горизонталі 360 градусів, по вертикалі від -3,5 до +70 градусів. Швидкість обертання вежі, а разом з тим і зміна кута піднесення ствола становить 10 градусів за секунду.
«Краб» має 12,7-мм великокаліберний кулемет WKM-B, встановлений на базі, і приціл К-10Т на даху вежі.
Скорострільність чергами – 3 постріли за 10 секунд, вогонь високої інтенсивності – 6 пострілів за хвилину, практична скорострільність – 2 постріли за хвилину. Мінімальна дальність – 4,5 км, максимальна – 40 км. Час, необхідний для переходу гаубиці з похідного в бойове положення і виходу з поста після пострілу становить 30 секунд. Запас боєкомплекту – 29 ракет і 28 снарядів.
Раніше повідомлялося, що Польща підпише з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.
Також варто зазначити, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.