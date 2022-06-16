З економічного реформатора Путін мутував у військового злочинця

Коли наступив переломний момент? Дехто каже, що це була помаранчева революція 2004 року, яка налаштувала Путіна проти Заходу

Коли наступив переломний момент? Дехто каже, що це була помаранчева революція 2004 року, яка налаштувала Путіна проти Заходу

Нездатний побудувати сучасну державу, він прийняв архаїчну риторику імперської експансії

Правління Володимира Путіна протягом 22 років ознаменувалося неухильним зниженням цілей, які він ставив собі та країною. Спочатку він дотримувався прогресивних поглядів на внутрішні реформи та міжнародну інтеграцію, але відтоді веде Росію дедалі глибше в авторитарну ізоляцію. Його недавні коментарі, в яких порівнює себе з Петром І і хвалиться планами захоплення українських земель, є новий дном в гнітючому шляху від потенційного реформатора до військового злочинця.

Заманливо припустити, що Путін завжди був непримиренним авторитарним лідером та захопленим імперіалістом, але у перші роки правління часто виступав за розумні реформи, одночасно просуваючи ініціативи щодо модернізації та диверсифікації російської економіки.

Незабаром після того, як був уперше призначений президентом у 2000 році, Путін опублікував есе, в якому стверджувалося, що він хоче, щоб Росія досягла рівня ВВП на душу населення Португалії до кінця його двох термінів перебування на посаді. Це була реалістична і прагматична економічна мета, оскільки Португалія була тоді найбіднішою державою-членом ЄС. Проте через 21 рік, у 2021 році, ВВП Португалії на душу населення в доларах США був удвічі вищим, ніж у Росії.

Попри збитки, завдані Португалії єврокризою 2010 року, Росія фактично ще більше відстала від португальської економіки. Це не повинно дивувати. Російська економіка перебуває у стагнації з 2014 року, коли Захід запровадив перший пакет санкцій після вторгнення в Крим і Східну Україну. Після майже десятиліття застою Путін схоже повністю відмовився від економічного розвитку РФ. Він навіть не планує жодного зростання до 2030 року.

До кінця свого першого президентського терміну в 2004 році Путін багато говорив про потребу верховенства права та інші системні реформи. У 2002 році в Росії були проведені далекосяжні судові реформи, а також прийнято новий Цивільний кодекс і ліберальний податковий кодекс, дозволено приватну власність на сільськогосподарські землі. По суті, Путін завершив прогресивні економічні реформи, започатковані Борисом Єльцином у 1990-ті.

Ця політика принесла плоди. У перші роки путінської ери Росія пережила період безпрецедентно сильного економічного зростання, зі щорічними темпами зростання близько 7% з 1999 до 2008 року. Правду кажучи, Путін сів за накритий стіл із підготовленими реформами і сталим бумом цін на енергоресурси. Тоді ще можна було стверджувати, що він веде Росію в майбутнє, де панує верховенство права.

У той ранній період Путін також закликав до далекосяжної міжнародної інтеграції, зробивши членство Росії у Світовій організації торгівлі ключовою метою. Однак поступово втратив інтерес до цієї ініціативи. Незважаючи на потужну підтримку Заходу, Росія не приєднувалася до СОТ до 2012 року. До того часу Путін уже почав проводити політику ізоляціонізму, протекціонізм та імпортозаміщення.

Коли настав переломний момент? Дехто каже, що це була помаранчева революція 2004 року, яка налаштувала Путіна проти Заходу. Інші стверджують, що раннє загравання з реформістським повісткою рядком денним було просто політичним прагматизмом, оскільки він зміцнював позиції вдома і за кордоном. Озираючись назад, стає очевидним, що досвід Путіна як офіцера КДБ та його можливі зв'язки з організованою злочинністю зіграли вирішальну роль у формуванні його правління. У другій половині 2000-х цей отруйний багаж все більше брав гору.

Правду кажучи, ознаки застереження про повернення до авторитаризму були від початку. Першою ознакою було придушення Путіним незалежного російського телебачення у 2000 році, коли Кремль захопив НТВ Володимира Гусинського та ОРТ Бориса Березовського. У травні 2001 року він встановив прямий контроль над «Газпромом» – найбагатшою держкомпанією Росії.

Після арешту провідного російського олігарха Михайла Ходорковського у жовтні 2003 року Путін ініціював ренаціоналізацію найбільш успішних приватних компаній Росії. Це відродження національного домінування позначилося на всій російській економіці, причому спецслужби та друзі Путіна нерідко отримували вигоду.

Попри мінливий політичний клімат у Росії, Путін протягом багатьох років продовжував публічно виступати за академічну відкритість та інновації. Тепер це не так. Натомість Кремль зараз просуває ідеї ізоляціонізму та ортодоксальності. Тим часом, мова науково-технічного прогресу стала все більше нагадувати брежнівський СРСР. Не дивно, що багато провідних російських учених та підприємців вирішили покинути країну і продовжити кар'єру у більш вільному середовищі.

Коли оптимізм щодо майбутнього поступово зник з поля зору, Путін потрапив у залежність від пропагандистської сили ідеалізованого минулого. Він реабілітував радянську епоху і перетворив роль Червоної армії у розгромі Гітлера на культ перемоги, який тепер служить неофіційною державною релігією. Найбільше він прагнув виправдати своє диктаторське правління, виявляючи ворогів і ведучи агресивні війни.

Путін використав різні приводи, щоб виправдати свою агресивну зовнішню політику. У різних випадках він заявляв, що захищає російських громадян у Грузії, перешкоджає розширенню НАТО, захищає російськомовних українців та звільняє Україну від нацистів. Хоча ці наративи могли спрацювати всередині Росії, вони мали обмежений успіх у переконанні зовнішньої аудиторії.

Нинішнє вторгнення в Україну оголило обмеженість дорогого пропагандистського апарату Путіна. Тепер, коли Москва щосили намагається сформувати міжнародне сприйняття путінських воєн, він, схоже, переключився на відкрите залякування. З того часу, як у лютому 2022 року розпочалося вторгнення, кремлівські чиновники та пропагандисти режиму часто висувають погано завуальовані загрози ядерної війни.

Тим часом сам Путін відмовився від колишніх заперечень і прийняв архаїчну риторику імперської експансії. Виступаючи на недавній московській події, присвяченій 350-річчю від дня народження російського царя Петра І, Путін вихваляв завоювання Петра в Північній війні та похвалив його за «повернення» історично російських земель.

«Здається, нам теж випало повертати російські землі», – прокоментував він, маючи на увазі теперішню війну в Україні.

Опора Путіна на ядерний шантаж і абсурдні пошуки легітимності в імперському минулому відображають його нездатність побудувати привабливу сучасну державу. Після більш ніж 20 років перебування при владі він не може показати послідовне бачення світлого майбутнього. Натомість колишні промови Путіна про реформи та інновації повністю затьмарюються репресивною логікою його авторитарної клептократії. Залишається лише імперіалізм.

Багато західних лідерів побоюються, що може бути після Путіна. Їх турбує можливий розпад російської держави або прихід на її місце ще менш передбачуваного диктатора. Проте деякі сценарії викликають більшу тривогу, ніж продовження нинішнього сповзання Росії до повномасштабного фашизму з усе більш ізольованим і неврівноваженим Путіним. Він уже є найбільшою загрозою глобальній безпеці та, ймовірно, залишиться таким, доки не втратить владу. Заходу не слід боятися переслідувати цю ціль.

Джерело: Gazeta.ua

Джерело: Atlantic Council

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