Україна готує план Б у разі неможливості розблокування портів

Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання зерна

Керівництво Української держави продовжує спільно з міжнародними партнерами (ООН) працювати над вирішенням питання з транспортуванням зернових через морські шляхи. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

«Сама ідея важлива і потрібна, без неї ми не зможемо реалізувати увесь експортний потенціал. І, зрозуміло, що для цього потрібно мати декілька факторів: це й достатньо протикорабельної зброї, і забезпечений гарантований військовий супровід. Тому продовжується робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, можемо повідомити», – зазначив він.

Щодо того, наскільки швидко можна розмінувати узбережжя, то, як пояснив Висоцький, є багато чинників, які наразі не дозволяють оцінити, як швидко це може статися. «Це залежатиме від того, на якому етапі буде війна. Наша перемога – це зовсім інша швидкість. Якщо продовження бойових дій, це інші ризики. Тому усе варіюватиметься від зовнішніх факторів. Механізми є і досить швидкого розмінування, і навпаки. Тому горизонт важко окреслити», – розповів він.

Разом з тим, Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання, аби у варіанті відсутності експорту через порти була змога зберігати і минулорічні залишки, і новий врожай, який уже за місяць активно збиратиметься, додав Висоцький.

«Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10–15 млн тонн. Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн», – розповів він.

Загалом в Україні є тисячі елеваторних потужностей, і вони розподілені по всій території України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Уряди країн Європейського Союзу розглянуть можливість надання Україні тимчасових зернових сховищ, що має суттєво допомогти в збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок зернових на світові ринки.

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