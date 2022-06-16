Данілов повідомив, де окупанти тримають полонених захисників Маріуполя

Ведуться переговори про звільнення полонених захисників Маріуполя

Більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час телемарафону.

За його словами, більшість полонених окупанти вивезли в «ДНР».

«Кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там знаходяться, ми не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, знаходяться на території Донецької області», – сказав Данілов.

Він підкреслив, що на тему звільнення або обміну потрібно говорити обережно, щоб не зірвати переговори.

«Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов'язково були виконані. І всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов'язково повернулися живими і здоровими», – додав секретар РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Серед усіх тіл, які тоді Росія передала із «Азовсталі» Україні, тільки третина належить бійцям полку «Азов». Тіла будуть ідентифікувати за експертизою ДНК.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

14 червня в Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання.