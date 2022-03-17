РФ готує до відправки на війну з Україною морську піхоту з Тихоокеанського флоту

У понад 200 містах і селах Росії поховали загарбників – Резніков

Ситуація щодо російського вторгнення залишається непростою, особливо – на півдні та сході. Але ЗСУ все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини і Миколаївщини до Луганщини. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

«Палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці на Херсонщині – це унаочнення того, що зараз відбувається з військами окупантів. У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме», – пообіцяв Резніков.

Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ.

«Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло. Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують в бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих», – повідомив міністр оборони.

Також Резніков дав життєво важливу пораду мешканцям ОРДЛО і окупованого Криму..

Як відомо, за 20 днів війни окупанти вбили 103 українських дітей.

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