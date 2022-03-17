За 20 днів війни окупанти вбили 103 українських дітей

«Безумство оскаженілих маніяків» – Резніков про блокаду Маріуполя

Ворог продовжує чинити воєнні злочини проти мирних громадян. За 20 днів підтверджено загибель 103 українських дітей, яких вбили російські загарбники. Росіяни знищили та пошкодили понад 400 навчальних закладів та понад 100 українських лікарень, тисячі житлових будинків. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

«Проти Маріуполя чинять справжній акт геноциду. Це державний тероризм з боку Росії. Його не можна виправдати нічим, це безумство оскаженілих маніяків. Ми помстимося за кожного нашого громадянина. Усі злочинці будуть покарані. Кілька російських генералів вже знищено. Час проб’є і для інших. Ми зробимо усе для цього», – пообіцяв Резніков.

Як відомо, у Маріуполі рашисти знали, кого вбивають: перед драмтеатром були великі написи «Дети». Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Напередодні з-під обвалів гуртожитку в Чернігові дістали п’ять тіл, з них три – діти (відео).

Крім того, Резніков дав життєво важливу пораду мешканцям ОРДЛО і окупованого Криму.

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