Опубліковано графік евакуаційних потягів на 17 березня
Укрзалізниця публікує графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 17 березня
Укрзалізниця призначила 18 додаткових евакуаційних рейсів із низки міст
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 17 березня. Відповідний графік опубліковано в Телеграмі.
Евакуаційні потяги завтра відправляться з таких міст України:
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
- 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харків - Львів;
- 14:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
- 8:00 - Інтерсіті+ Дніпро - Львів;
- 10:30 - №903/904 Дніпро - Дрогобич.
Краматорськ:
- 13:00 - №273/274 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №275/276 Краматорськ - Львів.
Кривий Ріг:
- 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.
Запоріжжя:
- 10:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
- 16:05 - №225/226 Запоріжжя - Ковель;
- 18:00 - №234/233 Запоріжжя - Ужгород.
Крім того, додаткові рейси також відправляться:
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва до Хелма о 19:13,
- з вокзалу «Дарниця» відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова - о 1:00 та о 7:00.
Актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила розклад поїздів через комендантську годину у КиєвіЧитайте також: