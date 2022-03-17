Президент ініціював створення альянсу для миттєвої реакції на агресію – U24

Новий союз гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед Конгресом США, який транслювався через відеозв'язок, наголосив на необхідності створення нового оборонного союзу U24, оскільки чинні інституції надто повільно реагують на агресію. Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні до українців у ніч проти 17 березня.

Президент зазначив, що Україна має отримати більшу підтримку.

«Ще більшу, ніж ми отримуємо зараз. Системи протиповітряної оборони. Літаки. Достатню кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупиняти російських окупантів. Саме у цьому виступі в Конгресі я звернувся і до Сполучених Штатів, і до всіх відповідальних держав щодо створення нового обʼєднання U-24. Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно. Одразу. Не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу», – заявив він.

Зеленський підкреслив, що Україна не може більше довіряти наявним інституціям.

«Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій. Створювати нові інструменти. Брати тих, хто має хоробрість, і робити те, чого вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив. Не лише оборона», – резюмував президент.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна. Напередодні повідомлялося, що Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal.

Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

До слова, НАТО розгляне можливість відправити миротворців в Україну.

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