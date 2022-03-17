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    Події в Україні

    Врятована з Маріуполя жінка показала список вцілілих в одному з бомбосховищ міста

    У Маріуполь рашисти не пускають гуманітарні колони - Врятована з Маріуполя жінка показала список вцілілих в одному з бомбосховищ міста
    У Маріуполь рашисти не пускають гуманітарні колони
    фото з відкритих джерел

    Якщо ви втратили зв'язок із рідними чи близькими в заблокованому місті, перегляньте ці імена

    Одна з уцілілих мешканок Маріуполя зуміла врятуватися з бомбосховища та оприлюднила списки людей, які знаходяться в одному з укриттів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Анна Чуданова.

    Загалом у списку понад 100 людей.

    Місце бомбосховища не розкривають публічно з міркувань безпеки людей.

    Списки складала жінка, яка змогла вибратися з бомбосховища, для того, щоби передати в Міжнародний комітет Червоного Хреста.

    «Це списки вцілілих в одному з бомбосховищ Маріуполя, можливо, тут є хтось із ваших знайомих і рідних. Подруга, яка вижила і змогла вибратися звідти, тепер намагається допомогти рідним, які шукають своїх. Можливо, для когось ці списки промінчик надії у цих одноманітних днях розпачу і дзвінках без відповіді», – йдеться в повідомленні журналістки.

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    Перелік мешканців Маріуполя, які живі і наразі ховаються в одному зі сховищ міста фото: Анна Чуданова/ Facebook
    Перелік мешканців Маріуполя, які живі і наразі ховаються в одному зі сховищ міста фото: Анна Чуданова/ Facebook

    Нагадаємо, рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти. А це 16 березня росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.

    Також стало відомо, куди звертатися родичам маріупольців, які не виходять на зв’язок.

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    Теги: Маріуполь бомбосховища Facebook жінка
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    Врятована з Маріуполя жінка показала список вцілілих в одному з бомбосховищ міста