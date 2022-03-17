Врятована з Маріуполя жінка показала список вцілілих в одному з бомбосховищ міста

Якщо ви втратили зв'язок із рідними чи близькими в заблокованому місті, перегляньте ці імена

Одна з уцілілих мешканок Маріуполя зуміла врятуватися з бомбосховища та оприлюднила списки людей, які знаходяться в одному з укриттів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Анна Чуданова.

Загалом у списку понад 100 людей.

Місце бомбосховища не розкривають публічно з міркувань безпеки людей.

Списки складала жінка, яка змогла вибратися з бомбосховища, для того, щоби передати в Міжнародний комітет Червоного Хреста.

«Це списки вцілілих в одному з бомбосховищ Маріуполя, можливо, тут є хтось із ваших знайомих і рідних. Подруга, яка вижила і змогла вибратися звідти, тепер намагається допомогти рідним, які шукають своїх. Можливо, для когось ці списки промінчик надії у цих одноманітних днях розпачу і дзвінках без відповіді», – йдеться в повідомленні журналістки.

Нагадаємо, рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти. А це 16 березня росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.

Також стало відомо, куди звертатися родичам маріупольців, які не виходять на зв’язок.

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