Врятована з Маріуполя жінка показала список вцілілих в одному з бомбосховищ міста
Якщо ви втратили зв'язок із рідними чи близькими в заблокованому місті, перегляньте ці імена
Одна з уцілілих мешканок Маріуполя зуміла врятуватися з бомбосховища та оприлюднила списки людей, які знаходяться в одному з укриттів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Анна Чуданова.
Загалом у списку понад 100 людей.
Місце бомбосховища не розкривають публічно з міркувань безпеки людей.
Списки складала жінка, яка змогла вибратися з бомбосховища, для того, щоби передати в Міжнародний комітет Червоного Хреста.
«Це списки вцілілих в одному з бомбосховищ Маріуполя, можливо, тут є хтось із ваших знайомих і рідних. Подруга, яка вижила і змогла вибратися звідти, тепер намагається допомогти рідним, які шукають своїх. Можливо, для когось ці списки промінчик надії у цих одноманітних днях розпачу і дзвінках без відповіді», – йдеться в повідомленні журналістки.
Нагадаємо, рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти. А це 16 березня росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.
Також стало відомо, куди звертатися родичам маріупольців, які не виходять на зв’язок.