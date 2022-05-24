РФ не має значних успіхів у просуванні до Бахмута – Інститут вивчення війни

Ворог продовжить тиск у Лиманському напрямку та в районі Попасної

Окупанти намагаються стримати контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька. Окупанти домоглися незначних успіхів в оточенні міста. Про це повідомляють дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська активізували наступ в районі Лиману та Авдіївки і досягли успіху 23 травня. Відзначається, що в Лимані проходять бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання. Російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.

У найближчому майбутньому російські війська, швидше за все, доб'ються подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут (якщо взагалі зможуть захопити).

Російські війська, ймовірно, посилять своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Російські війська найближчим часом можуть направити частини 1-ї танкової армії на північ від Харкова.

Нагадаємо, президент зробив тривожний прогноз на найближчі тижні війни в Україні.

Тим часом ЗСУ доповіли про ситуацію на півдні: вороги розуміють, що будуть відступати.

Як повідомлялося, російські військові вимагають гроші за виїзд з окупованих території: які «розцінки».

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