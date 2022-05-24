Стало відомо, скільки ракет РФ випустила по Україні

Лише внаслідок ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 87 осіб

«Такої війни не було на континенті 77 років»

Із 24 лютого російська армія нанесла по Україні 1 474 ракетних удари, застосувавши 2 275 різних ракет. Таку статистику навів у своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну. Такої війни дійсно не було на європейському континенті вже 77 років. Тотальної війни. Коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури», – наголосив він.

Конкретизуючи ситуацію з високим рівнем загрози з неба, він нагадав, що лише внаслідок ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 87 осіб.

Зазначимо, це селище омивається тією ж водоймою, про яку писав український режисер та письменник Олександр Довженко в своїй повісті «Зачарована Десна».

Нагадаємо, президент зробив тривожний прогноз на найближчі тижні війни в Україні.

Напередодні окупанти вчинили ракетний обстріл Дніпропетровщини: відомо, куди влучили.

Читайте також: