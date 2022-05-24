ЗСУ доповіли про ситуацію на півдні: вороги розуміють, що будуть відступати
Окупанти будують запасні рубежі оборони
Протягом кількох днів росіяни ведуть бойові дії на зайнятих рубежах на межі тимчасово окупованих територій Миколаївщини та Херсонщини.
«Просування вперед ворог не має, морально-психологічний стан окупантів гіршає щодобово. Ховаючись за артилерійсько-мінометними обстрілами наших позицій та мирного населення, рашисти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу», – розповіли в оперативному командуванні «Південь».
Окупанти, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, 23 травня недорахувалися:
- 23 своїх вояків,
- кількох одиниць броньованої та автомобільної техніки.
«У першій половині дня зухвалим оркам з гелікоптерів Мі-24 вдалось нанести удар по наших позиціях. Втрат немає», – йдеться повідомленні.
Нагадаємо, президент зробив тривожний прогноз на найближчі тижні війни в Україні.
Тим часом Повітряні сили похвалилися результатами «полювання» протягом доби.