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    Події в Україні

    Найближчі тижні війни в Україні: тривожний прогноз від президента

    У нас немає альтернатив, крім як боронити свою землю - Найближчі тижні війни в Україні: тривожний прогноз від президента
    У нас немає альтернатив, крім як боронити свою землю
    фото з відкритих джерел

    Вороги намагаються закріпитися на тимчасово окупованих територіях

    Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 травня спрогнозував розвиток ситуації на фронті на найближчі кілька тижнів. Очільник держави наголосив, що українцям слід готуватися до непростих часів.

    Глава держави зазначає, що найближчі тижні війни будуть складними.

    «Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбасу. Десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції. Найближчі тижні війни будуть складними. І ми повинні це усвідомлювати», – сказав він.

    Водночас, зауважив Зеленський, у українців немає жодної альтернативи, окрім як боротися.

    Також він розповів, де на фронті зараз найважча ситуація: звернення президента (відео).

    Напередодні Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна (відео).

    До слова, РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Найближчі тижні війни в Україні: тривожний прогноз від президента