Російські військові вимагають гроші за виїзд з окупованих території: які «розцінки»

Рашисти не пропускають ні гуманітарні вантажі, ні цивільних, які рятуються від війни

Росіяни намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей в Мелітополі. Так, з мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тис. гривень. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Ті, хто не має грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору.

«При цьому вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара. На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин окупанти РФ не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є скупчена черга з понад 400 машин», – йдеться в повідомленні.

З боку Запоріжжя чекають на проїзд машин, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю. Транспорт також не пропускають російські військові.

За повідомленнями у соцмережах, проїхати можна лише заплативши хабар, розмір якого від 20 до 40 тис. грн.

Нагадаємо, рашисти обстріляли з важкого озброєння об’єкти Запорізької атомної станції.

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