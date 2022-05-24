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    Російські військові вимагають гроші за виїзд з окупованих території: які «розцінки»

    Окупанти придумали собі &laquo;заробіток&raquo; на біді українців&hellip; - Російські військові вимагають гроші за виїзд з окупованих території: які «розцінки»
    Окупанти придумали собі «заробіток» на біді українців…
    фото з відкритих джерел

    Рашисти не пропускають ні гуманітарні вантажі, ні цивільних, які рятуються від війни

    Росіяни намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей в Мелітополі. Так, з мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тис. гривень. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

    Ті, хто не має грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору.

    «При цьому вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара. На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин окупанти РФ не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є скупчена черга з понад 400 машин», – йдеться в повідомленні.

    З боку Запоріжжя чекають на проїзд машин, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю. Транспорт також не пропускають російські військові.

    За повідомленнями у соцмережах, проїхати можна лише заплативши хабар, розмір якого від 20 до 40 тис. грн.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли з важкого озброєння об’єкти Запорізької атомної станції.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти хабар війна гроші військові Україна безробіття транспорт місто окупація #stoprussia
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    Російські військові вимагають гроші за виїзд з окупованих території: які «розцінки»