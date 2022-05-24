Що відбувається в районі Сєвєродонецька: розповідь журналіста

Росіяни вперто намагаються взяти місто у кільце, але їм не вдається пробити оборону українських військ

Військовий журналіст Юрій Бутусов перебуває разом з українськими захисниками у районі Сєвєродонецька. За його словами, російські окупаційні війська і далі намагаються перерізати ключову для міста трасу Лисичанськ–Бахмут, щоб взяти наявні там українські війська в оперативне оточення, а потім окупувати усю Луганську область. Проте їхні намагання марні через героїзм та професійність ЗСУ. Про це Юрій Бутусов розповів у своєму Facebook.

«Російські війська з району Попасної намагаються перерізати трасу Бахмут– Лисичанськ в районах сіл Яковлівка, Білогорівка, Берестове. Бої в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль. Вихід росіян до траси може означати, що основний шлях комунікацій до Лисичанська та Сєвєродонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато, – написав Юрій Бутусов. – Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність української артилерії завдають великих втрат росіянам».

За його словами, там тривають важкі бої і російські окупанти нездатні прорвати оборону ЗСУ. Відтак в жодному місці їм не вдалось вийти на трасу та навіть взяти позиції, з яких можна прострілювати її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет.

Бутусов запевняє, що українське командування тверезо оцінює ситуацію та вживає усіх необхідних заходів для того, щоб план ворога провалився. Однак не про все можна розповідати.

«Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю. Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно. Наші кадрові частини у Сєверодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати, які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воїни. Велика честь бути разом з ними», – написав журналіст.

На завершення він додав, що не поїде звідти, допоки загроза для міста не мине.

«Мене питають бійці – «А ви не поїдете звідси?». Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями», – підкреслив він.

Нагадаємо, рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь: обстріляли школу, де були 200 людей.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Російські окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

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