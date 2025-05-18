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РФ випустила рекордну кількість «шахедів» по Україні: які області постраждали

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ випустила рекордну кількість «шахедів» по Україні: які області постраждали
Сили ППО вночі збили 88 ударних БпЛА
фото з відкритих джерел

Повітряні сили відзвітували про збиті дрони

У ніч на 18 травня російські терористи атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Зазначимо, що це рекордна кількість запущених БпЛА, минулий рекорд був у лютому – 267 дронів.

Дрони запускали із Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

Ще 128 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА.

Нагадаємо, триває 1180-й день повномасштабної війни. Противник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Повітряні сили ЗСУ дрон

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