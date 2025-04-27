Лінія фронту станом на 26 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Курському та Лиманському напрямках

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 57 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіаційних бомб, 785 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3700 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

27 квітня станом на 22:00 відбулося 123 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують захищати Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 222 окупанти, 104 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, шість мотоциклів, три БпЛА та три антени управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили два танки та два мотоцикли противника.

На Харківському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки, триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку

Противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, наразі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував двадцять разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в напрямку Нового Миру.

На Сіверському напрямку

Наші воїни відбивають атаку противника в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Озорянівки, Щербинівки та Торецька, триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Впродовж дня агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Малинівки. Сім боєзіткнень триває. Під ударами російських КАБів опинилися Костянтинівка та Зірка.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили сім атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в напрямку Одрадного, ще три боєзіткнення тривають. Новопіль зазнав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами, а на Зелене Поле ворог скинув КАБи.

На Курському напрямку

Сьогодні відбулося двадцять одне боєзіткнення, чотири з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 262 артилерійських обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню, завдав чотири авіаційних удари, скинувши сім керованих бомб.

Нагадаємо, триває 1159-й день повномасштабної війни в Україні.