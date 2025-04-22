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Втрати ворога станом на 22 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 22 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22296 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 22 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 квітня втратила:

  • особового складу – близько 943060 (+1130) осіб,
  • танків – 10683 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22296 (+19) од,
  • артилерійських систем – 26689 (+26) од,
  • РСЗВ – 1367 (+0) од,
  • засоби ППО – 1140 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 33388 (+118),
  • крилаті ракети – 3148 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 44458 (+134) од,
  • спеціальна техніка – 3859 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 22 квітня
Втрати окупантів станом на ранок 22 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 квітня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 0 суден. 
Активність ворожого флоту станом на рано 22 квітня
Активність ворожого флоту станом на рано 22 квітня
ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1154-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна втрати Чорне море Азовське море

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