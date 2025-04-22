Втрати ворога станом на 22 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 22 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 квітня втратила:
- особового складу – близько 943060 (+1130) осіб,
- танків – 10683 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22296 (+19) од,
- артилерійських систем – 26689 (+26) од,
- РСЗВ – 1367 (+0) од,
- засоби ППО – 1140 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33388 (+118),
- крилаті ракети – 3148 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44458 (+134) од,
- спеціальна техніка – 3859 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 22 квітня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 0 суден.
Як відомо, триває 1154-й день повномасштабної війни в Україні.
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