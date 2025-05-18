Головна Київ Новини
search button user button menu button

В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
Дрони атакували Київ
фото з відкритих джерел

В Обухівському районі, що на Київщині внаслідок обстрілу РФ загинула жінка

Вранці 18 травня у Києві зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

Зазначається, що уламки впали в Голосіївському районі. Внаслідок падіння уламків російського дрона пошкоджено дах нежитлової будівлі.

Обійшлося без пожежі та потерпілих. На місці працюють фахівці.

«Тим часом загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!», – написали в КМВА.

У ніч на 18 травня російські війська атакували Київщину, вибухи лунали і в столиці. Згодом очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

За його словами, троє людей отримали поранення. Зокрема, поранено 61-річного чоловіка, жінку 59 років та дитину 4 років.

Також Калашник уточнив, що сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Наразі вся інформація уточнюється, деталі будуть оприлюднені згодом. На місцях працюють всі екстрені служби.

За повідомленням Telegram-каналів, на Київщині внаслідок удару зайнялись пожежі. Росія атакувала область ударними дронами.

У мережі пишуть, що масштабна пожежа спалахнула у Василькові.

Про роботу ППО у столиці та області повідомляли в Київській ОВА та МВА. Про наслідки атаки поки не повідомлялось.

Тривогу у Києві оголосили рівно опівночі, трохи раніше сирени пролунали у Київській області. Регіон перебуває й досі під атакою дронів. Станом на 04:25, за повідомленням Повітряних сил, кілька груп шахедів зафіксовано на Київщині, в районі Києва, Василькова, Білої Церкви, на півночі, заході та сході області. 

Читайте також:

Теги: Київ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м
Київ сьогодні приспустить найбільший прапор країни
15 травня, 07:01
21-річного чоловіка заарештували за підозрою у підпалі
У будинку прем'єра Британії сталась пожежа: подробиці інциденту
13 травня, 15:28
Вибух стався у квартирі одного із будинків на вулиці Прирічна
У квартирі на Оболоні вибухнула граната, є постраждалий
5 травня, 10:36
Одним із ключових напрямів двомісячника з благоустрою лишається ліквідація стихійних сміттєзвалищ
У Києві триває весняний двомісячник з благоустрою: перші підсумки
1 травня, 09:00
Росія атакувала Київ 24 квітня
У ракеті, що вдарила по Києву 24 квітня, були компоненти від американських компаній
25 квiтня, 17:08
Поліція продовжує приймати заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців
Внаслідок нічної атаки РФ у Києві пошкоджено 25 будинків, школа та садочок
24 квiтня, 17:08
Жінка сидить біля тіла вботої росіянами матері. Київ, 24 квітня 2025 року
«Мамі мало виповнитися 85»: донька розповіла про киянку, чиє життя забрала російська атака
24 квiтня, 08:25
Засуджений зайшов у під’їзд будинку слідом за дитиною, притиснув хлопчика до стіни та вимагав віддати телефон та гроші
Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину
21 квiтня, 17:46
Трагедії на водному транспорті є поширеними в Конго через перевантаженість суден
У Конго щонайменше 148 людей загинули під час пожежі на судні
19 квiтня, 02:06

Новини

В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
Внаслідок атаки на Київщину загинула жінка: є руйнування, виникли пожежі
Внаслідок атаки на Київщину загинула жінка: є руйнування, виникли пожежі
РФ атакувала Київщину: зайнялись пожежі (фото, відео)
РФ атакувала Київщину: зайнялись пожежі (фото, відео)
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Куди сходити у Києві 19-25 травня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 19-25 травня: дайджест культурних подій
Скандал у столиці: компанія відреагувала на заяву про небезпечну рибу зі ртуттю
Скандал у столиці: компанія відреагувала на заяву про небезпечну рибу зі ртуттю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
93K
Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
91K
Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
43K
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
14K
Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:02
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua