В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів

В Обухівському районі, що на Київщині внаслідок обстрілу РФ загинула жінка

Вранці 18 травня у Києві зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

Зазначається, що уламки впали в Голосіївському районі. Внаслідок падіння уламків російського дрона пошкоджено дах нежитлової будівлі.

Обійшлося без пожежі та потерпілих. На місці працюють фахівці.

«Тим часом загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!», – написали в КМВА.

У ніч на 18 травня російські війська атакували Київщину, вибухи лунали і в столиці. Згодом очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

За його словами, троє людей отримали поранення. Зокрема, поранено 61-річного чоловіка, жінку 59 років та дитину 4 років.

Також Калашник уточнив, що сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Наразі вся інформація уточнюється, деталі будуть оприлюднені згодом. На місцях працюють всі екстрені служби.

За повідомленням Telegram-каналів, на Київщині внаслідок удару зайнялись пожежі. Росія атакувала область ударними дронами.

У мережі пишуть, що масштабна пожежа спалахнула у Василькові.

Про роботу ППО у столиці та області повідомляли в Київській ОВА та МВА. Про наслідки атаки поки не повідомлялось.

Тривогу у Києві оголосили рівно опівночі, трохи раніше сирени пролунали у Київській області. Регіон перебуває й досі під атакою дронів. Станом на 04:25, за повідомленням Повітряних сил, кілька груп шахедів зафіксовано на Київщині, в районі Києва, Василькова, Білої Церкви, на півночі, заході та сході області.