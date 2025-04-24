Від удару РФ по Києву загинули син та донька лікаря університету Шевченка

21-річний Нікіта навчався у Національному транспортному університеті, а 19-річна Софія була випускницею фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну

В одну мить війна забрала у родини найдорожче – дітей

Сьогодні вночі внаслідок чергової масованої атаки росіян загинули син Нікіта та донька Софія лікаря Національного інституту раку Ярослава Козлова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення завідувача торако-абдомінального відділу Національного інституту раку Андрія Безносенка.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка висловив співчуття Козлову Ярославу Володимировичу, який працює лікарем-невропатологом в університетській клініці.

Ярослав Козлов працює лікарем-невропатологом в університетській клініці Київського національного університету імені Тараса Шевченка фото: Хелсі

21-річний Нікіта навчався у Національному транспортному університеті, а 19-річна Софія була випускницею фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну.

«Це не просто черговий заголовок новин. Це – особиста трагедія нашого колеги. Це біль, який неможливо описати словами В одну мить війна забрала найдорожче – дітей», – написав Безносенко.

Заввідділу Національного інституту раку закликав підтримати сім’ю, яка втратила дітей, в найтемніший момент їхнього життя.

Безносенко опублікував номер карти 4441 1111 2372 6691 та дав посилання на банку для підтримки родини.

«Прохання до всіх, хто може – допомогти родині, яка пережила непоправне горе», – додав лікар.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

До слова, сьогодні вночі уламки збитого ворожого дрона влучили у житловий будинок у Оболонському районі Києва. Родина, яка проживала там, втратила майже все. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Оболонського району Кирила Фесика.

Він повідомив, жінка, яка жила у будинку, разом з дітьми встигла спуститися в укриття, але чоловік зазнав опіків. Фесик закликав усіх небайжужих долучитися до збору коштів для родини.