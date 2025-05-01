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Стало відомо, що окрім пороху РФ виготовляла на Муромському заводі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Стало відомо, що окрім пороху РФ виготовляла на Муромському заводі
Наслідки атаки на Муромський завод
скрін із відео

На Муромському заводі росіяни виготовляли унікальні системи оборони обʼєктів проти БпЛА

Оборонний завод у російському Муромі, який уразили дрони СБУ, був жирною ціллю. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Тимочко нагадав, що цей «пороховий» завод входить у комплекс корпорації «Ростєх».

Проте крім порохів, він виробляв і системи оборони обʼєктів проти БпЛА.

«Цей завод, крім порохів, виробляв системи оборони обʼєктів проти БпЛА. Називалася ця система Solaris. Вона, за словами росіян, унікальна тим, що може не просто виводити з ладу безпілотники, а й перехоплювати контроль за ними… Є надія, що удар по цьому заводу знищив ці прототипи», – пояснив експерт.

Нагадаємо, у ніч на 30 квітня безпілотники атакували РФ, внаслідок чого в трьох аеропортах було введено обмеження. У місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомляли, що було атаковано завод у Вербовському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, також відомий як «пороховий». Підприємство займається виробництвом піротехнічних пристроїв, засобів пожежогасіння та капсуль-детонаторів. Завод спеціалізується на виготовленні засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх видів військ, а також для МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.

Згодом джерела в СБУ підтвердили «Главкому», що ударні дрони СБУ уразили підприємство військово-промислового комплексу РФ, що випускає продукцію для ведення війни проти України – Муромський приладобудівний завод (Володимирська обл.).

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Теги: дрон окупанти росія війна завод

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