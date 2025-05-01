Стало відомо, що окрім пороху РФ виготовляла на Муромському заводі

На Муромському заводі росіяни виготовляли унікальні системи оборони обʼєктів проти БпЛА

Оборонний завод у російському Муромі, який уразили дрони СБУ, був жирною ціллю. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Тимочко нагадав, що цей «пороховий» завод входить у комплекс корпорації «Ростєх».

Проте крім порохів, він виробляв і системи оборони обʼєктів проти БпЛА.

«Цей завод, крім порохів, виробляв системи оборони обʼєктів проти БпЛА. Називалася ця система Solaris. Вона, за словами росіян, унікальна тим, що може не просто виводити з ладу безпілотники, а й перехоплювати контроль за ними… Є надія, що удар по цьому заводу знищив ці прототипи», – пояснив експерт.

Нагадаємо, у ніч на 30 квітня безпілотники атакували РФ, внаслідок чого в трьох аеропортах було введено обмеження. У місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомляли, що було атаковано завод у Вербовському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, також відомий як «пороховий». Підприємство займається виробництвом піротехнічних пристроїв, засобів пожежогасіння та капсуль-детонаторів. Завод спеціалізується на виготовленні засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх видів військ, а також для МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.

Згодом джерела в СБУ підтвердили «Главкому», що ударні дрони СБУ уразили підприємство військово-промислового комплексу РФ, що випускає продукцію для ведення війни проти України – Муромський приладобудівний завод (Володимирська обл.).