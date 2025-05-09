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«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського
фото: Максим Бужанський/Facebook

Нардеп Бужанський втрапив у скандал, привітавши усіх «с Днем победы»

Народна депутатка Мар'яна Безугла готує заяву до Служби безпеки України через привітання з 9 травня, яке опублікував народний депутат України від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський. Причиною стало те, що Бужанський у своєму дописі назвав Другу світову війну «Великою Вітчизняною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву нардепки

Безугла, коментуючи допис нардепа, назвала Бужанського «чортом» і заявила: «Подаю на цього чорта в СБУ. Нехай тільки не відреагують». 

«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського фото 1
скриншот допису Безуглої

У коментарях Мар'яна Безугла додала, що заяву буде подано у понеділок, 12 травня. 

«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського фото 2
скриншот

Нагадаємо, Максим Бужанський 9 травня привітав українців «с Днем Победы». Нагадаємо цей пропагандистський штамп країна-агресорка використовує у тому числі прославляючи нині дії своєї окупаційної армії на території України.

«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського фото 3
скріншот допису Бужанського

Сьогодні, 9 травня, коли в Росії відзначають «День Перемоги», а російський диктатор Володимир Путін проводить парад, Бужанський вітає «братців» із цим днем. Зазначимо, країни цивілізованого світу вшановують пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня, натомість РФ 9 травня пропагує культ «непереможної» держави через паради і мілітарний пафос. Росія давно перетворила День перемоги на інструмент пропаганди та мобілізації громадян на війну проти українців. Сьогодні Путін в числі переможців у Другій світовій згадав, наприклад, Китай, але не Україну. При цьому він кілька разів уславив злочинні дії своєї армії в Україні, зазначивши, що так нинішні окупанти продовжують справу ветеранів.

У 2023 році президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також підписав указ, за яким 9 травня Україна відзначатиме День Європи разом з Європейським Союзом.

Зазначимо, Бужанський – єдиний серед нардепів Верховної Ради, хто голосував проти встановлення дати 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.  

За день до цього, 8 травня Бужанський опублікував інший пост, де акцентував увагу на внеску українців у перемогу, критикуючи акцент на ленд-лізі та наголошуючи на територіальних здобутках України після війни.

«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського фото 4
скріншот

Нагадаємо, Друга Світова війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини та сталінської Росії на Польщу. Закінчилася вона капітуляцією останнього німецького союзника – Японії 2 вересня 1945 року. З подачі радянської пропаганди був вигаданий штамп «Велика Вітчизняна війна», який увійшов у побут наших батьків і дідів. Нині ж ми маємо вживати термін «Друга Світова», пояснив історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому».

Історик зазначив, що у межах великої Другої світової війни, у якій була задіяна майже вся земна куля від 1939 по 1945 рік, існувало дуже багато різних воєн. Наприклад, війна Німеччини та Росії проти Польщі чи війна Німеччини проти Франції, чи війна Англії проти Німеччини. «У тому числі 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, коли Німеччина напала на СССР. Закінчилась ця війна разом із іншими війнами 8-9 травня 1945 року», – уточнив історик.

Як повідомляли, президент України Володимир Зеленський звернувся до нації з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За словами Зеленського, Кремль показує різницю між Україною і Росією кожного 9 травня.

Зазначимо, найбільш постраждалою країною-учасницею Другої світової війни є Україна. Натомість через те, що тоді вона була окупована Радянським Союзом, то статус найбільшої жерти відійшов саме Росії.  Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».

Теги: законопроєкт депутат росія окупанти Німеччина війна Китай путін парад Володимир Зеленський Україна президент Максим Бужанський диктатор День Європи Олександр Алфьоров Верховна Рада

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