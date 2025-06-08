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РФ вночі атакувала Україну протикорабельною ракетою та 49 дронами: є влучання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вночі атакувала Україну протикорабельною ракетою та 49 дронами: є влучання
Сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
фото з відкритих джерел

Повітряні сили відзвітували про нічну атаку дронів

У ніч на 8 червня російські терористи атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Також окупанти атакували протикорабельною ракетою «Онікс» (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області).

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у п'ятьох локаціях.

Нагадаємо, триває 1201-й день повномасштабної війни.

За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 92 авіаудари, зокрема скинув 168 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6035 обстрілів, з них 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3066 дронів-камікадзе.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ окупанти росія війна дрон ракета

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