Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота

Пілот знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, однак на борту виникла нештатна ситуація і зв’язок з ним було втрачено

Сьогодні, 16 травня, близько 03:30 Повітряні сили ЗСУ втратили зв’язок із літаком F-16, який виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.

«Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.

Нагадаємо, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув 26 серпня, під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.