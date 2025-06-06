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У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок (фото)
Наслідки російської атаки на Луцьк
фото з соцмереж

Луцьк атакували спочатку «шахеди», а потім ще полетіли ракети

У Луцьку внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову місцевої обласної військової адміністрації Івана Рудницького.

Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

«Наразі маємо п’ятьох постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає», – йдеться в повідомленні.

У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок (фото) фото 1

Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків.

Луцьк атакували спочатку «шахеди», а потім ще полетіли ракети.

У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок (фото) фото 2

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є загиблі і постраждалі.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. 

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Теги: дрон ракета війна Луцьк Волинська область окупанти

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