У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок (фото)

Луцьк атакували спочатку «шахеди», а потім ще полетіли ракети

У Луцьку внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову місцевої обласної військової адміністрації Івана Рудницького.

Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

«Наразі маємо п’ятьох постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає», – йдеться в повідомленні.

Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків.

Луцьк атакували спочатку «шахеди», а потім ще полетіли ракети.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є загиблі і постраждалі.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.