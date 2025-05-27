Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW

Росія за останні три дні запустила понад 900 безпілотників

Російські терористи здійснили один із найбільших ударів безпілотників та ракет у війні проти України в ніч з 25 на 26 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Зазначається, що удар 25-26 травня тепер є другим за величиною комбінованим ударом у війні після того, як російські війська здійснили найбільший комбінований удар у ніч з 24 на 25 травня.

«Російські удари проти України продовжують непропорційно впливати на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський заявив 26 травня, що Росія за останні три дні запустила понад 900 безпілотників проти України, і що посилені російські удари мають значне політичне значення», – йдеться в повідомленні.

Аналітики нагадали слова Зеленського про те, що російський диктатор Володимир Путін обирає продовження війни, а не участь у змістовних мирних переговорах, і що немає жодних доказів того, що Росія розглядає дипломатичне припинення війни.

«Росія може посилювати удари проти України в рамках когнітивних зусиль війни, спрямованих на послаблення рішучості України та підрив підтримки України Заходом... Кремль відданий своїй військовій меті – досягненню повної капітуляції України – та готується до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО», – кажуть експерти.

Більше того, зазначається, що прагнення Росії досягти своїх воєнних цілей військовими засобами в затяжній війні в Україні демонструє і збільшення Росією запасів ракет, виробництва безпілотників та адаптації дронів.

«ISW продовжує оцінювати, що Росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України, і що Росія продовжуватиме досягати цієї мети доти, доки Путін вірить, що Росія може військово перемогти Україну. ISW також продовжує оцінювати, що російський уряд і військові готуються до можливого майбутнього конфлікту з НАТО. Російська влада нещодавно поновила свою багаторічну позицію, відкидаючи законність розпаду Радянського Союзу в 1991 році, що, ймовірно, створить умови для Росії заперечувати незалежність і суверенітет інших колишніх радянських держав у майбутньому», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня російські війська запустили дев'ять крилатих ракет Х-101 та 355 безпілотників.

Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили всі дев'ять ракет Х-101 та 233 безпілотники над північною, східною, південною, західною та центральною Україною, а також ще 55 безпілотників було «втрачено».

Російські удари були спрямовані по Чернігівській, Хмельницькій, Харківській, Одеській та Київській областях.