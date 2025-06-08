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Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року
За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення
фото: Генштаб

Триває 1201-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 92 авіаудари, зокрема скинув 168 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6035 обстрілів, з них 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3066 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Миропільське Сумської області; Харків, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новопавлівка, Маліївка Дніпропетровської області; Сухий Яр, Яблунівка, Новоекономічне, Покровськ, Шахове, Іванопілля, Шевченко, Комишуваха Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Львове Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських систем та одну станцію РЕБ російських загарбників.

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив один наступ на позиції наших підрозділів біля Верхньокам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 25 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці успішно відбили ворожу атаку в бік Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 34 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих бомб, а також здійснив 196 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1201-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Генштаб

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