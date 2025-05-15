Здатні знищувати кораблі та літаки: розвідка презентувала власні морські дрони

ГУР: Упродовж двох років застосування цих дронів вдалося уразити 17 морських та повітряних російських цілей, з яких 15 – повністю знищені

Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) представило новітню серію ударних морських дронів Magura. Як передає «Главком», про це розповіли у головному управлінні розвідки.

Так, очільник ГУР Кирило Буданов разом з бійцями підрозділу Group 13 представили декілька модифікацій морських дронів Magura:

дрон Magura V5, який розвідники називають «кілеркою» кораблів чорноморського флоту рф;

мультифункціональну платформу Magura V6P;

дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;

модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

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фото: Головне управління розвідки МО України

ГУР розповіло, що впродовж двох років застосування цих дронів вдалося уразити 17 морських та повітряних російських цілей, з яких 15 – повністю знищені.

Раніше російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами. Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

До слова, знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.

Також 2 травня 2025 року спецпідрозділом Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Водночас російські військові створили дрон, що здатний уражати українські військові морські безпілотники. Це може нівелювати домінування Військово-морських сил ЗСУ в Чорному морі.