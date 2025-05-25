Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Хмельниччину (фото)

На Хмельниччині внаслідок атаки загинуло четверо осіб

Під час нічної атаки на Хмельниччину постраждала Красилівська громада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото наслідків.

За попередньою інформацією, загинуло четверо осіб. П’ятеро людей дістали осколкові поранення та перебувають у лікарні, одна з них – у важкому стані. Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 – пошкоджено.

Інформація уточнюється.

До ліквідації наслідків обстрілу залучено шість одиниць техніки та 38 рятувальників.

Як зазначає «Суспільне», внаслідок атаки у двох школах Красилівської громади пошкоджено вікна. Наразі вирішують щодо переведення їх на дистанційну форму навчання. Також через атаку частина рейсових автобусів і громадського транспорту не курсуватиме.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

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Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

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На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

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