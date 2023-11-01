РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала – представник Британії в ОБСЄ

«Неймовірна оборона України є результатом величезної мужності та стійкості українського народу»

Наразі Росія втратила на війні в Україні вже 5000 танків. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, передає «Укрінформ».

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«Жахлива війна Росії проти України триває вже у 200 разів довше, ніж Росія прогнозувала. Неймовірна оборона України є результатом величезної мужності та стійкості українського народу», – йдеться в повідомленні.

Окотт наголосив, що якщо РФ вдасться поповнити запаси крилатих ракет, то вона знову спробує завдати прямий удар по українській енергетичній інфраструктурі. При цьому, за словами Окотта, Росія «продовжуватиме приховувати свої незліченні військові невдачі, щоб це фіаско тривало».

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«Навіть на цьому дипломатичному форумі Росія погрожуватиме знищити українські літаки, у той час, як вона продовжує збивати свої власні літаки в небі. Вона говоритиме про військові успіхи, хоча зараз контролює лише половину української території, яка була у неї на початку кампанії. Вона може навіть показати кілька одиниць техніки НАТО на обов'язковому слайд-шоу, ніколи не визнаючи, що Росія вже втратила 5000 танків у цій катастрофічній кампанії», – спрогнозував Окотт.

Нагадаємо, триває 616-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.