Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала – представник Британії в ОБСЄ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала – представник Британії в ОБСЄ
фото ілюстративне

«Неймовірна оборона України є результатом величезної мужності та стійкості українського народу»

Наразі Росія втратила на війні в Україні вже 5000 танків. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, передає «Укрінформ». 

«Жахлива війна Росії проти України триває вже у 200 разів довше, ніж Росія прогнозувала. Неймовірна оборона України є результатом величезної мужності та стійкості українського народу», – йдеться в повідомленні.

Окотт наголосив, що якщо РФ вдасться поповнити запаси крилатих ракет, то вона знову спробує завдати прямий удар по українській енергетичній інфраструктурі. При цьому, за словами Окотта, Росія «продовжуватиме приховувати свої незліченні військові невдачі, щоб це фіаско тривало». 

«Навіть на цьому дипломатичному форумі Росія погрожуватиме знищити українські літаки, у той час, як вона продовжує збивати свої власні літаки в небі. Вона говоритиме про військові успіхи, хоча зараз контролює лише половину української території, яка була у неї на початку кампанії. Вона може навіть показати кілька одиниць техніки НАТО на обов'язковому слайд-шоу, ніколи не визнаючи, що Росія вже втратила 5000 танків у цій катастрофічній кампанії», – спрогнозував Окотт.

Нагадаємо, триває 616-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: ЗСУ війна окупанти ОБСЄ росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ
Міноборони озвучило величезні втрати окупантів за жовтень
Сьогодні, 16:51
Захисники ліквідували ще 660 окупантів та вісім ворожих танків
ЗСУ відправили на той світ ще майже 700 окупантів: оновлені втрати РФ
29 жовтня, 09:19
Таврійський напрямок: втрати ворога знову почали зростати
Таврійський напрямок: втрати ворога знову почали зростати
28 жовтня, 23:40

Події в Україні

РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала – представник Британії в ОБСЄ
РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала – представник Британії в ОБСЄ
Міноборони планує реформувати ТЦК, обшуки в мера Ужгорода. Головне за 1 листопада
Міноборони планує реформувати ТЦК, обшуки в мера Ужгорода. Головне за 1 листопада
Що потрібно для перемоги над РФ? Залужний назвав п'ять пунктів
Що потрібно для перемоги над РФ? Залужний назвав п'ять пунктів
Розвідка прокоментувала часті «задимлення» Кримського мосту
Розвідка прокоментувала часті «задимлення» Кримського мосту
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
Окупанти заявили, що ЗСУ розгромили командний пункт угруповання «Днепр»
Окупанти заявили, що ЗСУ розгромили командний пункт угруповання «Днепр»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
9257
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
5858
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами у Дагестані
5757
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
5221
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами

Новини

Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Сьогодні, 19:45
Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту