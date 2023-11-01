Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони озвучило величезні втрати окупантів за жовтень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони озвучило величезні втрати окупантів за жовтень
Українські оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ
фото ілюстративне

Наші захисники у жовтні збили п’ять ворожих літаків, вісім гелікоптерів ворога, а також 425 БпЛА

У жовтні 2023 року під час бойових дій в Україні Росія втратила 22 920 тисяч своїх солдатів. Окрім того, українські бійці знищили 3 494 одиниці озброєння та техніки. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

«У жовтні 2023 року Силами оборони України ліквідували близько 22 920 осіб особового складу противника», – наголосив він.

Також українські оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ.

Зокрема знищено:

  • 521 танк;
  • 843 бойових броньовані машини;
  • 773 артилерійські системи;
  • 48 реактивних систем залпового вогню;
  • 26 установок протиповітряної оборони;
  • 741 одиницю автомобільної техніки
  • 86 одиниць спецтехніки

«Окрім того, наші захисники збили п’ять літаків, вісім гелікоптерів ворога, а також 425 БпЛА і 18 ворожих ракет. Тримаємо темп! Разом до Перемоги!», – додав Павлюк.

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.

Теги: війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури у м. Купянськ
Ворожі дрони на Полтавщині, ЗСУ зупинили штурм окупантів біля Надії: ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:35
На Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція ЗСУ
ЗСУ просуваються біля Бахмута, окупанти штурмують в районі Південного – Генштаб
Сьогодні, 08:43
ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута – ISW
ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута – ISW
Сьогодні, 03:48

Події в Україні

Розвідка Британії назвала найефективніші безпілотники, які використовує РФ
Розвідка Британії назвала найефективніші безпілотники, які використовує РФ
Міноборони планує реформувати ТЦК: чого очікувати
Міноборони планує реформувати ТЦК: чого очікувати
Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку
Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку
Бійці розвідки вдарили по рідкісній радіорелейній станції у Бєлгородській області (відео)
Бійці розвідки вдарили по рідкісній радіорелейній станції у Бєлгородській області (відео)
Суд призначив суворе покарання військовому з Рівненщини, який залишив місце служби
Суд призначив суворе покарання військовому з Рівненщини, який залишив місце служби
СБУ прийшла із обшуками до мера Ужгорода
СБУ прийшла із обшуками до мера Ужгорода

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
7073
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
5911
На Житомирщині патрульні відправили військового з контузією здавати алкотест (відео)
5519
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
4294
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами у Дагестані

Новини

Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту