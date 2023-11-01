Міноборони озвучило величезні втрати окупантів за жовтень

Наші захисники у жовтні збили п’ять ворожих літаків, вісім гелікоптерів ворога, а також 425 БпЛА

У жовтні 2023 року під час бойових дій в Україні Росія втратила 22 920 тисяч своїх солдатів. Окрім того, українські бійці знищили 3 494 одиниці озброєння та техніки. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

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«У жовтні 2023 року Силами оборони України ліквідували близько 22 920 осіб особового складу противника», – наголосив він.

Також українські оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ.

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Зокрема знищено:

521 танк;

843 бойових броньовані машини;

773 артилерійські системи;

48 реактивних систем залпового вогню;

26 установок протиповітряної оборони;

741 одиницю автомобільної техніки

86 одиниць спецтехніки

«Окрім того, наші захисники збили п’ять літаків, вісім гелікоптерів ворога, а також 425 БпЛА і 18 ворожих ракет. Тримаємо темп! Разом до Перемоги!», – додав Павлюк.

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.