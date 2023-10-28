Таврійський напрямок: втрати ворога знову почали зростати

Протягом доби знищено 36 одиниць військової техніки противника

На Таврійському напрямку втрати ворога знову почали зростати, протягом доби вони склали 529 осіб. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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Загалом, ворог завдав 4 авіаційних удари, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 1014 артобстріли.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 529 осіб. 1 окупант здався в полон.

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Також протягом доби знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БПЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс «ТОР», а також склад боєприпасів ворога.

Тарнавський зазначив, що триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, триває 612-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 4 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К». Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети.