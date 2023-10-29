Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ відправили на той світ ще майже 700 окупантів: оновлені втрати РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ відправили на той світ ще майже 700 окупантів: оновлені втрати РФ
Захисники ліквідували ще 660 окупантів та вісім ворожих танків
фото: 503-й батальйон морської піхоти (ілюстративне)

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила приблизно 299 080 одиниць особового складу

За минулу добу, 28 жовтня, українські військові знешкодили ще 660 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу – приблизно 299 080 (+660) осіб ліквідовано;
  • танків – 5175 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 9758 (+9) од.;
  • артилерійських систем – 7188 (+8) од.;
  • РСЗВ – 834 (+0) од.;
  • засоби ППО – 558 (+0) од.;
  • літаків – 320 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0) од.;
  • крилаті ракети – 1544 (+3) од.;
  • кораблі/катери – 20 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8) од.;
  • спеціальна техніка – 1012 (+1) од.
Оновлені втрати РФ
Оновлені втрати РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. Крім того, вночі російські загарбники скинули 32 керовані авіабомби на Херсонську область. Також ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині.

За даними Повітряних сил, російські окупанти вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Усі ворожі цілі знищені силами ППО. 

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Теги: втрати війна ворог ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постраждалим було надано невідкладну медичну допомогу на місці
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
27 жовтня, 21:29
Екснардеп Олег Ляшко зі своїм охоронцем Євгеном Стипанюком (праворуч скраю)
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця
20 жовтня, 19:10
Чоловікові повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації
Посадовець ДСНС «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн грн
17 жовтня, 17:21

Події в Україні

РФ готується до нових масованих обстрілів України: деталі від Повітряних сил
РФ готується до нових масованих обстрілів України: деталі від Повітряних сил
ЗСУ відправили на той світ ще майже 700 окупантів: оновлені втрати РФ
ЗСУ відправили на той світ ще майже 700 окупантів: оновлені втрати РФ
Ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині
Ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині
Окупанти скинули на Херсонщину понад 30 керованих авіабомб: є постраждалі
Окупанти скинули на Херсонщину понад 30 керованих авіабомб: є постраждалі
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
Нічна атака «Шахедів»: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Нічна атака «Шахедів»: ЗСУ назвали кількість знищених дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
50K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
27K
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
16K
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
15K
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
12K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту