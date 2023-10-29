ЗСУ відправили на той світ ще майже 700 окупантів: оновлені втрати РФ

Захисники ліквідували ще 660 окупантів та вісім ворожих танків

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила приблизно 299 080 одиниць особового складу

За минулу добу, 28 жовтня, українські військові знешкодили ще 660 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 299 080 (+660) осіб ліквідовано;

танків – 5175 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 9758 (+9) од.;

артилерійських систем – 7188 (+8) од.;

РСЗВ – 834 (+0) од.;

засоби ППО – 558 (+0) од.;

літаків – 320 (+0) од.;

гелікоптерів – 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0) од.;

крилаті ракети – 1544 (+3) од.;

кораблі/катери – 20 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8) од.;

спеціальна техніка – 1012 (+1) од.

Оновлені втрати РФ фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. Крім того, вночі російські загарбники скинули 32 керовані авіабомби на Херсонську область. Також ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині.

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За даними Повітряних сил, російські окупанти вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Усі ворожі цілі знищені силами ППО.

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.