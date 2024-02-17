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РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю: є влучання

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю: є влучання
У Запорізькому районі пролунав вибух під час тривоги
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Влада Запорізької області повідомила про «приліт» в обʼєкт інфраструктури

Під час повітряної тривоги в суботу 17 лютого в Запорізькому районі пролунав вибух. Попередньо, ворог поцілив в обʼєкт інфраструктури. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Коли у східних і центральних областях України лунала тривога через загрозу балістики, Федоров написав про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.

Пізніше він уточнив, що, за попередньою інформацією, сталося влучання в обʼєкт інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що російські загарбники вранці 17 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Ворожий дрон вгатив в автомобіль із цивільними, тяжкі поранення отримали двоє людей.

До слова, триває 724-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

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Теги: Запоріжжя вибух російська ракета

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