РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю: є влучання
Влада Запорізької області повідомила про «приліт» в обʼєкт інфраструктури
Під час повітряної тривоги в суботу 17 лютого в Запорізькому районі пролунав вибух. Попередньо, ворог поцілив в обʼєкт інфраструктури. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Коли у східних і центральних областях України лунала тривога через загрозу балістики, Федоров написав про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.
Пізніше він уточнив, що, за попередньою інформацією, сталося влучання в обʼєкт інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що російські загарбники вранці 17 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Ворожий дрон вгатив в автомобіль із цивільними, тяжкі поранення отримали двоє людей.
До слова, триває 724-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.
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